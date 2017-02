De WHCA, de White House Correspondents' Association, heeft het optreden van het Witte Huis dan ook al scherp veroordeeld. Voorzitter Jeff Mason riep de nieuwsorganisaties die wel aanwezig waren, op hun notities te delen met collega's die niet toegelaten werden. Fox News, dat wel op de persbriefing was, zei dat het zich aansloot bij de veroordeling.

Een vertegenwoordiger van The Wall Street Journal zei dat de krant niet zou deelgenomen hebben aan de bijeenkomst, als ze geweten had dat niet iedereen toegelaten werd. "Als we het op tijd geweten hadden, zouden we niet deelgenomen hebben, en we zullen in de toekomst niet deelnemen aan dergelijke gesloten briefings", zo zei de krant in een verklaring.

CNN, dat zowat het voornaamste doelwit lijkt van Trump, gaf een uitdagende verklaring uit na het gebeuren. Het noemde de uitsluiting onaanvaardbaar, en zei dat dit is wat er gebeurt als je verslag uitbrengt over feiten die ze niet graag hebben. "Maar we zullen hoe dan ook verslag blijven uitbrengen."