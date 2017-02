Pakistanen vinden de weg weer naar de skipiste

Lange tijd was het ronduit gevaarlijk om in Pakistan te gaan skiën. De taliban verbood skiën en vernielde skipistes. Nu kan het weer, maar er is wel nog bewaking.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

