Een kwalitatieve opwaardering is dus nu al aan de gang. Het risico op een kwantitatieve opwaardering - een nieuwe kernwapenwedloop zeg maar - zit er niet meteen aan te komen. "Rusland heeft geen geld om meer kernwapens aan te maken. En de VS trouwens ook niet", aldus professor Sauer. Balliauw nuanceert verder: "Het blijft allemaal relatief stabiel. De hele trend is nog steeds een van afbouw. Met het huidige cijfer kan je echt niet spreken van een gigantische wapenwedloop zoals in de jaren 60."

Volgens Balliauw moeten we alles dan ook eerder verstaan in het behouden van een machtsbalans tussen Washington en Moskou. "Amerika en Rusland praten op dit niveau omdat ze elkaars gelijke zijn in functie van kernraketten. Kernwapens maken de wereld tegelijk veiliger en onveiliger. Door het bestaan van kernwapens is een conventionele oorlog veel moeilijker geworden. Maar het hangt natuurlijk af van wie aan de nucleaire knop zit."

Sowieso is het de bedoeling dat de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische collega Vladimir Poetin met elkaar gaan praten over hun beider positie in de wereld. "We moeten de uitspraken van Trump lezen als een onderhandelingstactiek", zegt professor Sauer. "Hij wil de onderhandelingen met Rusland winnen. En dat kan niet als je op voorhand de lat laag legt."