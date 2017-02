Blok zei recent de informatie te hebben gekregen over mensen die "in de fysieke schil rond Wilders" actief waren. Wat ze precies hadden gedaan, wilde de minister niet zeggen. Maar de Telegraaf meldt op zijn website dat de twee personen die in 2015 geschorst werden broers zijn. De maatregel zou zijn genomen in het kader van een witwasonderzoek.

De Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB), die de beveiliging van politici en leden van het Koninklijk Huis uitvoert, valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie.

Begin deze week werd bekend dat iemand die betrokken was bij de beveiliging van Wilders is aangehouden wegens lekken. Het ging om iemand met een Marokkaanse achtergrond die informatie had doorgespeeld aan Marokkaanse criminelen. Hij is voorlopig weer op vrije voeten gesteld in afwachting van zijn proces. Als gevolg van die onthulling had Wilders donderdag aangekondigd zijn campagneactiviteiten in de buitenlucht voorlopig op te schorten.

Blok liet wel weten dat Wilders en de andere politici in principe veilig hun werk kunnen doen. Volgens hem wordt Wilders door de regering regelmatig op de hoogte gehouden van ontwikkelingen rond zijn beveiliging. "Ik spreek hem regelmatig en van boosheid bij hem is geen sprake."

Wilders zegt in een reactie dat hij "opnieuw kapotgeschrokken" is van de nieuwe onthulling, waarover hij vrijdagochtend geïnformeerd werd.