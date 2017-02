Paus: "Beter een atheïst dan een hypocriete katholiek"

Volgens paus Franciscus ben je nog beter een atheïst dan een hypocriete katholiek. Een opvallende boodschap, tijdens z'n dagelijkse ochtendmis in Rome. De paus sneerde naar kerkgangers die bijvoorbeeld hun werknemers niet degelijk betalen, die mensen uitbuiten of die in andere vuile zaakjes verwikkeld zijn.

