Het ziet eruit en voelt ook een beetje aan als motorolie, het goedje dat in de jaren 50 door Britse wetenschappers werd ontwikkeld. Maar VXl is extreem dodelijk: wie ermee in contact komt, krijgt binnen een tijdspanne van enkele minuten stuiptrekkingen, verliest het bewustzijn, raakt verlamd en houdt op met ademen.

In wetenschappelijke kringen was agent VX tot nog toe enkel bekend als middel voor chemische oorlogsvoering. Het middel staat op de lijst van massavernietigingswapens van de Verenigde Naties en is naar alle waarschijnlijkheid ingezet in de oorlog tussen Iran en Irak in de jaren 80.

Meer recent, in 2015, werden sporen van VX teruggevonden in een militaire onderzoeksbasis in Syrië, samen met sporen van sarin-gas. Dat laatste is eveneens een zenuwgas, en vooral bekend van de dodelijke aanslag in de metro van Tokio in 1995. Sarin werd in 2013 ook gebruikt in Syrië en maakte toen honderden doden.