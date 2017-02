Trump doet kritische verhalen steeds vaker af als "fake nieuws" en stuurde op 17 februari een tweet de wereld in, waarin hij zei dat "fake nieuws-media zijn vijand niet zijn, maar de vijand van het Amerikaanse volk".

McRaven stond aan het hoofd van de Joint Special Operations Command en maakte mee de plannen voor de raid op Osama bin Laden, toen staatsvijand nummer 1 in de VS, in Pakistan. Hij behield het overzicht op de operatie van aan de Afghaans-Pakistaanse grens en geniet veel aanzien in defensie-kringen. Hij verdedigt de media, ook al "zijn ze niet altijd lief voor mij geweest". "Maar we hebben de beste media in de wereld", benadrukt hij.

Journalisten en studenten journalistiek moedigt hij aan "om daar naartoe te gaan waar de vragen zijn" en naar de "kern van de antwoorden te peilen". "Je moet mensen echt verantwoordelijk stellen." Daarnaast hamerde hij op het belang van "juiste feiten", gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Ook de Amerikaanse senator John McCain ziet een bedreiging voor de democratie in de manier waarop Trump de media afschildert. "Als je een democratie wil in stand houden, zoals we die nu kennen, moet je een vrije en op vele ogenblikken vijandige pers hebben", zei hij vorige week al. "En zonder vrije pers, ben ik bang dat we zo veel van onze individuele vrijheden zouden kwijtspelen in de loop van de tijd. Dat is hoe dictators van start gaan."