Een verwarde Kim (foto, links) had zich vorige week maandag aangemeld bij de medische hulppost in de vertrekhal van de luchthaven van Kuala Lumpur. Hij zei dat iemand iets in zijn gezicht had gespoten. Na zijn dood bleek uit camerabeelden dat hij benaderd was door twee vrouwen. Een van hem had langs achteren vastgegrepen en leek iets in zijn gezicht te wrijven. Kim kreeg een hartaanval en overleed op weg naar het ziekenhuis.

De dood van de 46-jarige halfbroer van Kim Jong-un heeft de doorgaans goede diplomatieke relaties tussen Maleisië en Noord-Korea zwaar verstoord. Algemeen werd aangenomen dat Noord-Korea achter de moord zit, de halfbroers Kim leefden al jaren in onmin en Kim Jong-nam leefde al jaren in Macau. Maar het regime in Pyongyang ontkent dat met klem en zegt Maleisië verantwoordelijk is voor zijn dood. De Maleisische politie zou volgens Noord-Korea zaken achterhouden.