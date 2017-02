83 is ze: Ruth Joan Bader Ginsburg, sinds 1993 een van de rechters van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten. Dat is de hoogste rechtsinstantie van het land die vaak over ethische thema's als abortus of het homohuwelijk oordeelt. Zelf is ze destijds door president Bill Clinton voorgedragen waardoor ze als een progressieve stem in het rechtscollege geldt.

In een zeldzaam interview met de BBC heeft de hoogbejaarde vrouw stilgestaan bij het huidige politieke en maatschappelijke klimaat in de VS. "We maken niet de beste tijd door", zei ze. "Maar op de lange termijn ben ik optimistisch. Een wijs man zei ooit dat het ware symbool van de VS niet de adelaar is, maar wel de slinger. Als die slinger te ver naar een kant doorslaat, zal die vroeg of laat terugkeren."