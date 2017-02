Voor de oorlog woonden er ongeveer 100.000 mensen in al-Bab. Het is een kruispunt van belangrijke wegen in het noorden van Syrië, onder meer die naar de grens met Turkije. De terreurgroep IS had al-Bab uitgebouwd tot een bolwerk ten oosten van Aleppo, maar dat is nu verloren terrein.

Voor Turkije is de verovering van al-Bab een belangrijk succes. Ankara steunt een coalitie van Syrische rebellen die geleidelijk met Turkse steun zowel vanuit de lucht als beperkt op de grond, een enclave uitbouwen ten zuiden van de grens tussen Aleppo en de rivier de Eufraat.

Het is de bedoeling om terreurgroep IS uit dat gebied te verdrijven, maar tegelijk ook om te verhinderen dat dat terrein in handen zou vallen van een alliantie van rebellengroepen die zich aangesloten hebben bij de Syrische-Koerdische militie YPG. Die heeft grote delen van het noordoosten van Syrië ten oosten van de Eufraat bevrijd van IS. Al-Bab was de laatste grote stad in de provincie Aleppo die nog in handen was van IS.