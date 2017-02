Dronebeelden tonen gigantische barst in Italiaans dorp

Door een aardverschuiving is het Italiaanse dorpje Ponzano in tweeƫn gescheurd. De grondverzakking is het gevolg van de aardbevingen vorig jaar. Bijna 98 mensen werden intussen uit hun huis geƫvacueerd.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Dronebeelden tonen gigantische barst in Italiaans dorp

Door een aardverschuiving is het Italiaanse dorpje Ponzano in tweeƫn gescheurd. De grondverzakking is het gevolg van de aardbevingen vorig jaar. Bijna 98 mensen werden intussen uit hun huis geƫvacueerd.