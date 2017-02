De operatie begon vorige nacht met luchtaanvallen van de internationale coalitie op stellingen van IS op en rond de luchthaven. Daarna veroverden grondtroepen (zowel Iraakse als buitenlandse) stukje bij beetje het domein. Dat verliep niet zonder slag of stoot: IS-strijders hadden zich ingegraven in het luchthavengebouw en hadden ook bermbommen geplaatst. Zeker een Iraakse luitenant kwam zo om het leven.

De strijd heeft verschillende uren geduurd. In de vroege namiddag plaatselijke tijd meldde de Iraakse staatstelevisie dat meer dan de helft van het luchthavencomplex opnieuw in handen was van de regeringstroepen. Volgens de laatste berichten zou het leger de volledige controle hebben over het luchthavencomplex, net als over een militaire basis er net naast.

Het luchthavencomplex is een groot stuk land ten zuidwesten van Mosul. Volgens de BBC-correspondent ter plaatse is de startbaan vernield, maar heeft die wel nog een zekere waarde. Door de herovering kunnen Iraakse troepen nu de zuidelijke routes naar het westen van de stad controleren.

Dat is belangrijk voor het offensief tegen terreurgroep IS die dat deel van de strategisch belangrijke stad Mosul nog in handen heeft. Het westelijke offensief werd eerder deze week gestart, nadat vorige maand het oosten van Mosul kon bevrijd worden van IS.