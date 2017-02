Kate Middleton, de hertogin van Cambridge en echtgenote van prins William, heeft haar eerste bezoek achter de rug aan Action for Children, een project dat focust op geestelijke gezondheidszorg bij kinderen. Voor de veiligheid van Kate stonden deze keer niet alleen lijfwachten in. De politie schakelde een drone in om het terrein in Wales te overschouwen. "A spy in the sky", kopten de Britse kranten ludiek.

Het bezoek leverde ook twee gênante momenten op voor Kate. Ze waagde zich aan een partijtje poolbiljart maar slaagde er niet in een bal van tafel te spelen. "Ze speelde verschrikkelijk", vatte de aanwezige Craig Davies (15) samen. Kate verontschuldigde zich achteraf voor haar spelkwaliteiten. Even later speelde haar korte rok haar parten toen de wind kwam opzetten.