De bewuste video werd aanvankelijk verspreid door het Londense mediabedrijf Jungle Creations. Zij hadden het filmpje toegestuurd gekregen door de motorrijder. Onder meer de Britse openbare omroep BBC en de Britse krant The Guardian vroeger meer informatie op bij Jungle Creations, maar stootten daar op stilte.

Even later kwam het mediabedrijf met de mededeling dat de authenticiteit van het filmpje niet kon gecontroleerd worden. "Maar we denken niet dat het fake is." Pittig detail: The Guardian laat weten dat Jungle Creations de video te koop aanbood voor zo'n 400 pond om te publiceren op de krantenwebsite. Om de video te publiceren op de socialemediakanalen werd 150 pond gevraagd.

Na uren speculatie werd uiteindelijk het volgende bericht geplaatst op de site van Jungle Creations: "De video die op ons Facebookkanaal Viral Thread werd gepubliceerd op 21 februari, is mogelijk feitelijk incorrect. We zijn in geen geval betrokken bij het productieproces van deze video. Onze hoge standaarden zijn niet nageleefd met betrekking tot deze video."