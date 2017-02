Voor de moord wijst alles in de richting van Noord-Korea. "Kim Jong-un houdt niet van concurrentie en hij heeft al familieleden en te machtige mensen laten vermoorden", zegt Maas in "De ochtend" op Radio 1. Kim Jong-nam was erg kritisch voor zijn broer en hij zou een pion geweest zijn van China.

Maleisië zet alles op alles om deze zaak uit te klaren. "Het is een prestigekwestie voor het land", vertelt Maas. Maleisië heeft geen goede reputatie, zeker niet als de premier betrokken is bij een miljardenschandaal. "Maleisië wil bewijzen dat het een land van recht en orde is."

Ook Indonesië lijkt betrokken in de saga op de moord van Kim Jong-nam. Een van de verdachten is een vrouw uit Indonesië en zij beweert dat ze deelnam aan een tv-programma, en dat ze dacht dat het om een grap ging. De vrouw is een beroemdheid aan het worden. Ze zou een slachtoffer zijn en daar wordt geloof aan gehecht, behalve door de politie.