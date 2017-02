Overigens waren de beide ministeries het zelf niet eens over het afschaffen van de richtlijn, stelt VRT-correspondent Björn Soenens in "De ochtend". "De minister van Onderwijs, Betsy DeVos was eigenlijk tegen de afschaffen van de regel, maar ze had de keuze: ofwel protesteren ontslag nemen, ofwel toegeven aan Jeff Sessions - een zwaar Conservatieve figuur in de regering-Trump die erin geslaagd is om zijn wil door te drijven bij de president."

"Het kan Trump eigenlijk weinig schelen", aldus nog Soenens. Hij doet dit eigenlijk om toe te geven aan religieus rechts. Ik vermoed dat het niet toevallig is dat dit gebeurt aan de vooravond van de Conservatieve partijconferentie waar 10.000 Conservatieven samenkomen. Trump gaat daar morgen spreken, dus ik vermoed dat hij bij hen op een goed blaadje wil komen."

Volgens een studie van de faculteit rechten van UCLA identificeren in de VS naar schatting 150.000 jongeren tussen de 13 en de 17 jaar zich als transgender, dat is 0,7 procent van het totale aantal jongeren in die leeftijdscategorie.