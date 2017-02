Vrouwelijke officiers, onderofficiers en kadetten in de Turkse leger lucht-, land- en zeemacht mogen als ze dat willen voortaan een hoofddoek dragen, meldt het Turkse staatspersagentschap Anadolu. Wel zijn er een aantal regels. Zo moet de hoofddoek dezelfde kleur hebben als het uniform, mag er geen motief op gedrukt staan en moet het gezicht onbedekt blijven, laat het Turkse ministerie van Defensie weten. Het is niet duidelijk of vrouwelijke militairen ook tijdens gevechtsmissies een hoofddoek zullen mogen dragen.

Hoe dan ook wordt de beslissing van de Turkse regering gezien als een belangrijk keerpunt. Het verbod op de hoofddoek werd tegelijk ingevoerd met de oprichting van de seculiere Turkse Republiek door Atatürk in 1923. Maar huidige president Recep Tayyip Erdogan stelt zich al een aantal jaar soepel op. Zo liet hij eerder al hoofddoeken opnieuw toe in openbare instellingen, universiteiten, politie en recent nog bij het civiel personeel in het leger.

Dat nu ook het militaire personeel een hoofddoek mag dragen, is symbolisch belangrijk. Het Turkse leger was lange tijd het bastion van het secularisme in Turkije. Maar de politieke invloed van het leger is de laatste tijd wel erg afgenomen door de mislukte poging tot staatsgreep vorige zomer, en de daaropvolgende "grote kuis" in het leger door Erdogan.