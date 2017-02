Dat er enkele duizenden jobs verloren zullen gaan, daar hadden ze zich in de City al min of meer bij neergelegd. Hoofdbankiers in het hart van de Britse economie maken zich nu veel meer zorgen over de gevolgen van de delokalisatiegolf op de rest van de economie. In de City werken niet enkel bankiers, de zogenoemde square mile herbergt nog een resem van aanverwante industrieën.

Douglas Flint, de topman van HSBC heeft het over "een ecosysteem", dat fund- en risk managers, liquiditeitsverschaffers, verzekeraars en kredietverschaffers met elkaar verbindt. "Allemaal doen ze hun voordeel bij de aanwezigheid van de anderen", aldus Flint die aandringt op duidelijke regels tussen de resterende 27 EU-lidstaten na het activeren van Artikel 50. Zoniet dreigt er volgens hem grote onrust te ontstaan in het financiële systeem.