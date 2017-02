Van Hoorn is sinds 2011 correspondent voor de NOS in het Midden-Oosten. Hij deed verslag over onder meer de Arabische Lente, de opkomst van terreurgroep IS, de oorlogen in Gaza, Syrië en Irak en de vluchtelingenproblematiek in de regio.

Op de website en de socialemediakanalen van de Nederlandse openbare omroep zijn vandaag twee 360°-video's van zijn hand verschenen waarin hij is te zien terwijl hij in de verwoeste wijken van Oost-Aleppo wandelt. Zijn bijhorende verslag kan u hier lezen.