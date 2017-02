De voorbije weken zijn er in de VS plots veel meer bedreigingen en valse bommeldingen tegenover de Joodse gemeenschap. Gisteren alleen al waren er elf van dergelijke incidenten in onder meer Houston, Chicago en Milwaukee. Vorige week zijn er bedreigingen gemeld in 17 staten.

In de meeste gevallen gaat het om bedreigingen, nazipropaganda en valse bommeldingen, maar in Saint Louis in de staat Missouri zijn 170 grafstenen op een Joodse begraafplaats beschadigd.

Ivanka Trump, de dochter van de president, heeft zich voor haar huwelijk met haar Joodse echtgenoot, bekeerd tot het jodendom. Ook zij heeft op Twitter uitgehaald naar het groeiende antisemitisme in de Verenigde Staten.