Het is van 1988 geleden dat de Iraakse overheid de toestemming gaf om kunstschatten buiten Irak aan het publiek te tonen. Dat deed ze schoorvoetend, maar "het is belangrijker dan ooit", vindt co-curator van het Iraakse Paviljoen Tamara Chalabi.

"Juist nu moeten buitenlanders deze objecten zien en hun culturele betekenis inzien, op een moment waarop ze nihilistisch worden vernield in Palmyra (Syrië), in Nimrud, in Mosul. Hun universele waarde overstijgt geografische grenzen, en het is een belangrijke boodschap om ze nu te laten zien, op een plaats als Venetië". Chalabi hoopt ook een misverstand de wereld uit te helpen. "Mensen verkeren soms verkeerdelijk in de veronderstelling dat er geen kunst meer over is in Irak, of niets dat nog de moeite is om te beschermen".