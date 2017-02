De voormalige president lijkt zo een punt te zetten achter de politiek. Onlangs was Sarkozy opnieuw kandidaat voor het presidentschap, maar bij de voorverkiezingen van de rechtse "Les Républicains" moest hij het verrassend afleggen tegenover de ex-premiers François Fillon en Alain Juppé. Fillon werd uiteindelijk de kandidaat van de partij.

Sarkozy bekleedde eerder tal van ministerposten in diverse conservatieve regeringen. In 2007 volgde hij zijn partijgenoot Jacques Chirac op als Frans president, maar bij de volgende verkiezingen in 2012 moest hij het onderspit delven tegen de socialist François Hollande.

AccorHotels is de grootste hotelgroep in Europa en bezit ketens zoals Novotel, Ibis, F1, Pullman en Mercure. In totaal bezit AccorHotels meer dan 4.000 vestigingen in 95 landen.