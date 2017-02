Het is een term die wel vaker opduikt in een grootstedelijke context: no-gozones of zones waar de politie zich niet langer durft te tonen. In Aulnay-sous-Bois zijn ze een realiteit, zo bevestigt Loïc Le Roux in een reportage die "Terzake" in de voorstad van Parijs heeft gedraaid.

Le Roux is de directeur publieke veiligheid van het lokale politiekorps dat de voorbije dagen in het oog van de storm is terechtgekomen nadat een identiteitscontrole van een man van Afrikaanse origine in geweld is ontaard. Eén agent zou de man met zijn matrak hebben gepenetreerd. Sindsdien zijn de protesten en het geweld tegen de politie in en rond de Franse hoofdstad opgelaaid.

