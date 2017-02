De bitsige uitspraken van Donald Trump, gevolgd door een beleid dat helemaal in dezelfde lijn ligt. Repressie na de staatsgreep in Turkije. Haatmisdrijven na de polariserende brexitcampagne.

Het zijn maar enkele voorbeelden van een giftig wij-zij-discours dat de wereld steeds meer verdeelt en bedreigt. Dat zegt Amnesty Internationaal in zijn jaarlijkse evaluatie van de wereldwijde staat van de mensenrechten.

"Het zaaien van angst en verdeeldheid is een gevaarlijke stuwende kracht geworden in de wereld. Of het nu Trump is, of Orban, Erdogan of Duterte, steeds meer hanteren politici die zich "anti-establishment" noemen een toxische agenda waarbij hele groepen van mensen worden opgejaagd, als zondebokken bestempeld of als onmensen weggezet."