Het agressieve H5N8-vogelgriepvirus circuleert al sinds eind oktober in bijna heel Europa. In ons land is vandaag een tweede geval vastgesteld, maar in onze buurlanden houdt het virus nog lelijker huis. In Frankrijk besliste de overheid de voorbije weken al om 3 miljoen dieren te doden.

Intussen heeft ze aangekondigd om nog eens 600.000 eenden af te slachten. Het doden moet snel gebeuren om verdere besmetting met de vogelgriep te voorkomen. Het gaat om alle nog levende dieren in boerderijen in Les Landes in het zuidwesten van Frankrijk, waar de eenden worden gekweekt voor de productie van foie gras.

Die industrie heeft al enorme schade opgelopen door de vogelgriep: ze loopt op tot 200 of 300 miljoen euro.