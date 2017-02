Boliviaanse politie zet traangas in tegen boeren

In Bolivia, in Zuid-Amerika, is het tot een confrontatie gekomen tussen de ordediensten en cacaoboeren. De boeren, uit een regio ten noorden van de hoofdstad La Paz, zijn ontevreden over een nieuwe landbouwwet, die volgens hen een voorkeursbehandeling gunt aan hun collega’s uit de thuisregio van president Evo Morlas.

