Trump zit sinds zijn inauguratie op 20 januari ruim een maand in het Witte Huis. Er wordt druk gespeculeerd of een president zonder politieke of militaire ervaring het lang kan volhouden. Er wordt verwacht dat Trump nog voor de volgende verkiezingen in 2020 het Witte Huis verlaat, op eigen initiatief of na een impeachment, waardoor hij wordt afgezet. In dat geval neemt zijn vicepresident Mike Pence het over.

Hoe dan ook heeft Trump nu al een magische kaap in de Amerikaanse geschiedenis overschreden. Met 32 dagen in het Witte Huis kan hij niet meer de kortst regerende president van de VS worden. Die "eer" is al sinds 1841 weggelegd voor de negende president, William Harry Harrison. Die stierf amper 31 dagen na zijn verkiezing.