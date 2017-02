Toch is McMaster niet de eerste keuze van de president. Vorige weigerde de gepensioneerde viceadminraal Robert Harward de functie van veiligheidsadviseur omdat hij bezorgd was over de manier waarop het Witte Huis vandaag georganiseerd is.

McMaster volgt dus Michael Flynn (foto in tekst) op, die na amper drie weken moest opstappen als nationale veiligheidsadviseur van president Trump. Dat bleek nadat Flynn nog voor hij in functie trad op illegale wijze nauwe contacten had gehad met de Russische ambassadeur in de VS en daarover gelogen zou hebben tegen vicepresident Mike Pence.

Flynn was de eerste topman van de administratie van Trump die moest opstappen en dat zette ernstige twijfels bij de werking van de nieuwe regering in de VS.