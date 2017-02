Het Russische keizerrijk dat in 1917 als een kaartenhuisje ineen viel tot leven wekken op Caroline Island, Starbuck Island en Malden Island, drie onbewoonde eilanden van Kiribati: dat is het plan van de Russische zakenman Anton Bakov. Daarbij wil hij een hoofdstad en tal van hotels uit de grond stampen.

De regering van de eilandenstaat in de Stille Oceaan neemt het plan in overweging en hakt normaal in maart de knoop door. Daarop wil bisschop Paul Mea van Kiribati niet wachten om zijn kijk op de zaak te geven. Voor hem is het duidelijk: Bakov mag de eilanden in bruikleen krijgen voor toeristische doeleinden, maar ze kopen en een heus Romanov-imperium uitbouwen kan voor hem niet.

"Toerisme is goed, want het is een bron van inkomsten voor het land", vertelt Mea aan Radio New Zealand. "Dat moet wel gebeuren in overleg met de bevolking en met respect voor onze cultuur. Nu liggen de eilanden er gewoon en gebeurt er niks mee. Het zou beter zijn er geld uit te slaan."

"Ik vind het een goed plan dat Bakov hotels wil bouwen. Op voorwaarde dat de overheid dit controleert, zie ik niet in wat daar mis mee is. Maar op een Romanov-imperium zijn we niet tuk. Ik hoop dat de regering dat deel van het plan niet goedkeurt. Het keizerrijk bestaat niet meer, het behoort tot het verleden. Het houdt geen steek om het nieuw leven in te blazen. Democratie is in de plaats van het imperium gekomen en Kiribati is een democratisch land."

Het is niet duidelijk wat Bakov hierover denkt. Hij heeft in elk geval al een heuse tsaar achter de hand. Die vond hij in 2014 in de duitse prins Karl Emich van Leiningen, een achterachterkleinzoon van tsaar Alexander II van Rusland. Hij bekeerde zich van het Lutheranisme naar de Russisch-orthodoxe kerk en gaat sindsdien als tsaar Nicolaas III door het leven. Bakov heeft ook officiële staatssymbolen ontworpen en deelt nu al paspoorten via het internet uit.