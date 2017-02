Nadien was hij woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou tot het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Begin de jaren 90 was Tsjoerkin viceminister van Buitenlandse Zaken onder president Boris Jeltsin en daarna werd hij ambassadeur in Canada. Tussen 1994 en 1998 was hij ambassadeur van Rusland in België.

Had Tsjoerkin goede contacten met westerse collega's, dan verzuurden die mee onder huidig president Vladimir Poetin, onder meer in de Verenigde Naties. Daar stond Tsjoerkin vaak met getrokken messen tegenover westerse diplomaten, onder meer tijdens de recente crisis over de belegering van de Noord-Syrische stad Aleppo.

Anderzijds was Tsjoerkin samen met de westerse collega's dan ook betrokken bij het opstarten van de onderhandelingen met Iran die uiteindelijk zouden leiden tot een akkoord waardoor een oorlog vermeden werd.