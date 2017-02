Donald Trump heeft zich meermaals scherp uitgelaten over de Europese Unie. Zijn vicepremier Mike Pence kwam naar Brussel om de plooien glad te strijken. "Hij kwam met één boodschap", zegt buitenlandjournalist Jens Franssen. "Europa geruststellen".

"Vanmorgen, tijdens zijn bezoek aan de Europese instellingen, kregen we een vicepresident te zien die zalvende woorden sprak", zegt Franssen. "Europa en de Verenigde Staten zijn de twee grootste handelsblokken, het is heel belangrijk dat die blijven samenwerken."

"Vanmiddag, bij zijn bezoek aan de NAVO, kregen we veel scherpere woorden te horen. Pence bracht daar de boodschap van Washington, dat vindt dat Europa zich niet houdt aan de afspraken."

Gisteren bracht Pence al een bezoek aan premier Charles Michel. "Vermoed wordt dat alles daar draaide rond het bezoek dat president Trump zal brengen aan Brussel. Zet 25 mei in je agenda, maar in potlood", zegt Franssen. "25 mei is waarschijnlijk de datum waarop het nieuwe gebouw van de NAVO geopend zal worden. En waarschijnlijk zal Trump daarbij aanwezig zijn."