Zijn kritiek op de weigering van Noord-Korea om de economie te liberaliseren, vond dan weer gehoor bij de Chinese communistische leiders. Die wilden allang hun hervormingen van de voorbije decennia opdringen aan de bondgenoot Noord-Korea, maar dat land hield steevast de boot af.

Kim Jong-nam mag dan wel weinig politiek talent hebben en een hedonistische levensstijl in het gokparadijs Macau geleid hebben, toch denken sommige analisten dat China hem de hand boven het hoofd hield als mogelijk alternatief voor de huidige Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un.

Peking vreest inderdaad dat een ineenstorting van Noord-Korea door gebrek aan hervormingen zou leiden tot de hereniging van Korea onder leiding van het prowesterse Zuid-Korea. Omdat in Zuid-Korea tienduizenden Amerikaanse troepen zijn gelegerd, is de grootste vrees van China dat die hun controle over Noord-Korea zouden vestigen. Dat is net de reden waarom China begin de jaren 50 tussenbeide is gekomen in de Koreaanse Oorlog.

Met de moord op Kim Jong-nam verliest China zo een belangrijke pion op het Koreaanse schaakbord, net nu het geduld van Peking met Pyongyang opraakt. Dat blijkt uit een boycot van steenkool uit Noord-Korea als reactie op een recente rakettest, maar ook op de politieke afrekening met Kim Jong-nam. Hoeveel invloed China nog heeft in Noord-Korea, is nog erg onduidelijk, maar economische druk kan Peking alleszins wel uitoefenen. Alleen bestaat dan het gevaar dat Noord-Korea wel degelijk zou kunnen imploderen. In een gesloten staat met kernwapens en raketten, is dat een erg gevaarlijke situatie.