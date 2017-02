Trump had reportage over Zweden gezien op Fox News

Het was een bijdrage van de conservatieve nieuwszender Fox News, die Trump in het weekend inspireerde tot zijn uitspraak over Zweden. De Amerikaanse president zei dat er vrijdagavond iets gebeurd was in Zweden, om zo het gevaar van migranten en vluchtelingen nog eens te onderstrepen. In werkelijkheid was daar niets opmerkelijks gebeurd, maar had Fox op vrijdagavond een alarmerend item gebracht over vluchtelingen in Zweden.

