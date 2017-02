Hetzelfde geldt ook voor Barron Trump, de jongste zoon, die samen met zijn moeder Melania in New York verblijft, in het luxe-appartement van de familie in de Trump Tower in Manhattan. Die residentie beveiligen kost de stad New York elke dag 500.000 dollar.

Nu en dan trekken de First Lady en haar zoon -met een sliert veiligheidsmensen in hun kielzog- naar het Witte Huis. Of ze volgen Donald Trump naar zijn favoriete buitenverblijf Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, waar hij afgelopen weekend al het derde weekend op rij doorbracht.

Trump verkiest zijn eigen "Winter-Witte Huis", zoals hij het noemt, boven Camp David, het discrete buitenverblijf van zijn voorgangers, slechts een korte helikoptervlucht van het Witte Huis verwijderd.