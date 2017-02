Intussen zijn beelden opgedoken van de vermoedelijke moord op Kim Jong-nam. De beelden, die redelijk wazig zijn door het inzoomen, tonen hoe een vrouw in een wit T-shirt een man langs achteren benadert en vastneemt. Ze lijkt met haar handen over zijn gezicht te wrijven en loopt dan weg. Omdat het beeld zo wazig is, is niet duidelijk of de man in beeld echt Kim Jong-nam is.

Op beelden van een andere bewakingscamera is even later wel te zien hoe Kim Jong-nam zich aanmeldt bij de balie van de medische hulppost en er lijkt uit te leggen dat er iets op zijn gezicht gespoten werd. Waarnemers zijn het erover eens dat die beelden zeker gemaakt werden in de terminal voor lagekostenmaatschappijen op Kuala Lumpur International Airport.