Uber-CEO Travis Kalanick is naar eigen zeggen ontzet door het verhaal van Fowler. Hij belooft een snel intern onderzoek. "Wat ze beschrijft is afschuwelijk en gaat in tegen alles waar Uber voor staat en in gelooft. Iedereen die zich zo gedraagt of denkt dat dit oké is, zal worden ontslagen."

Het is niet de eerste keer dat Uber in opspraak komt over de manier waarop vrouwen in het bedrijf worden behandeld. Het probleem van seksisme zou naar verluidt wijdverspreid zijn in Silicon Valley.