Met zijn bezoek wil Mattis de Amerikaanse steun aan het Iraakse leger in de strijd tegen terreurgroep IS benadrukken. Gisteren zijn de Iraakse strijdkrachten begonnen aan hun offensief om Mosul te bevrijden van IS.

Bij aankomst van dit eerste bezoek als minister van Defensie - Mattis was tot 2014 actief als generaal in het land - distantieerde hij zich meteen van eerdere uitspraken van Trump. "Wij Amerikanen hebben over het algemeen altijd betaald voor gas en olie en ik ben er zeker van dat we dat in de toekomst ook gaan doen", zei Mattis.

Trump zei tijdens zijn campagne en ook als president dat de VS de olie van Irak in beslag hadden moeten nemen. Dat had ervoor gezorgd dat IS niet zo had kunnen groeien, liet de nieuwe president zich ontvallen.