Mike Pence (57) is gouverneur van de (conservatieve) staat Indiana geweest. Hij staat binnen de Republikeinse partij bekend om zijn erg rechtse en christelijk-conservatieve standpunten. Pence omschrijft zichzelf steevast als "Christian, conservative and Republican, in that order". Hij maakt deel uit van de conservatieve Tea Party-beweging.

Voor hij gouverneur werd in 2013, zat Pence 12 jaar in het Amerikaanse Congres. Geen enkele van de 90 wetsvoorstellen die hij in die periode heeft ingediend, is ooit gerealiseerd. Pence heeft zich in het verleden wel verzet tegen de uitbreiding van de rechten voor holebi's. Hij noemt homoseksualiteit "een keuze".