Zweden vraagt VS om opheldering rond uitspraken Trump

Trump alludeerde in een speech naar een aanslag in Zweden. Zweden heeft de VS officieel om opheldering gevraagd.

