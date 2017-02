Parijs, Rennes, Lyon, Straatsburg, Toulouse, Rijsel, Saint-Omer, Angers: in al die steden hebben betogers "de corruptie bij verkozenen" aangeklaagd. De grootste bijeenkomst was er een van een 1.000-tal betogers op de Place de la Répubique in Parijs.

"Fillon naar de gevangenis, corruptie is een gif" luidde een van de slogans op bordjes van betogers. De presidentskandidaat van het rechtse Les Républicains is de voorbije weken in opspraak gekomen: hij wordt ervan verdacht als parlementslid een fictieve baan te hebben gegeven aan zijn echtgenote Penelope.

Ook Marine Le Pen van het extreemrechtse Front National werd aangeklaagd. Le Pen heeft als Europees parlementslid Europees geld gebruikt om een partijmedewerker van haar te betalen.