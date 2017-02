Premier Michel heette vicepresident Pence welkom. Pence vond het naar eigen zeggen een eer om in het mooie kader van Hertoginnedal te worden ontvangen. Hij bracht de groeten over van president Donald Trump en van het Amerikaanse volk en roemde de alliantie met het Belgische volk.

Veel meer had de persconferentie niet om het lijf. Beide heren konden daarop gaan dineren, en daar zal allicht iets meer worden gezegd.

Op de ultrakorte persconferentie stipte premier Michel enkele "uitdagingen" aan. Aan het diner zal hij het met Pence over een aantal pijnpunten hebben, onder meer internationale samenwerking, de verhoudingen in het Witte Huis zelf en de Belgische inspanningen op het vlak van defensie.

Het bezoek aan Michel is een soort Europese primeur, want het is het eerste bezoek van de nieuwe Amerikaanse vicepresident aan een Europese hoofdstad. Dat komt vooral omdat Brussel ook hoofdstad van de Europese Unie is en het hoofdkwartier van de NAVO heeft.