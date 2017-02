“Ik wil een progressief kabinet en ik wil de VVD uit een regering houden", zegt Klaver. "Ik ga ervan uit dat wij het heel goed gaan doen en dat we misschien wel eens de grootste partij kunnen worden. Ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er een progressief kabinet komt, mét onze christelijke vrienden." Klaver ziet de sociaal-democratische PvdA, de linkse SP, het links-liberale D66, het christendemocratische CDA en de ChristenUnie als mogelijke coalitiepartners.

"Ik geloof in progressieve samenwerking en we gaan Nederland veranderen." In deze tijden van Geert Wilders of Donald Trump is Jesse Klaver een opvallende stem ter linkerzijde, en vooral een stem met veel lef. "Ik wil niet alleen voor de bühne zeggen dat verandering nodig is", zegt hij.

Als hij met PVV-gerichte kiezers praat begint het gesprek volgens Klaver met de islam, Europa en de vluchtelingen. "Binnen de drie minuten keert het gesprek. Dan gaat het over de zorgen die mensen over hun toekomst hebben." Klaver erkent dat mensen zich in de steek gelaten voelen.

"We moeten stoppen met dit land uit elkaar te laten spelen door voortdurend op Europa of vluchtelingen te focussen. Dat wordt door mijn politieke opponenten gebruikt om een soort waterscheiding in Nederland te maken.” Je moet de mensen geen zondebokken geven, vindt hij, maar echte oplossingen.