Het is al de tweede keer dat Wilders afzegt voor een verkiezingsdebat. Eerder deed hij al hetzelfde voor het zogenoemde premiersdebat op RTL.

Gisteren lanceerde de PVV-leider de verkiezingscampagne van zijn partij in Spijkenisse, onder massale persbelangstelling. Wilders laat zich overigens zo weinig mogelijk zien, noch aan de kiezer, noch op de televisie. Dat is deels omwille van veiligheidsredenen - hij wordt permanent bewaakt na doodsbedreigingen -, maar ook omdat hij slapend rijk wordt door zich niet in het publieke debat te mengen en zich vooral via Twitter tot de kiezer te richten.