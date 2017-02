Senator McCain, een partijgenoot van Trump uit Arizona, reageerde op een tweet van Trump waarin die de grote Amerikaanse mediagroepen "niet mijn vijand maar die van het Amerikaanse volk" noemde.

De internationale orde die na de Tweede Wereldoorlog tot stand kwam, is gedeeltelijk gebouwd op een vrije pers, zo zei McCain in een interview met "Meet the Press" op NBC. Een uittreksel uit dat interview is op voorhand al vrijgegeven.

"Ik haat de pers. Ik haat jou in het bijzonder", zo zei McCain tegen interviewer Chuck Todd vanop de internationale veiligheidsconferentie in Munchen. "Maar het is een feit dat we jullie nodig hebben. We hebben een vrije pers nodig. We moeten het hebben. Dat is essentieel."

"Als je de democratie - ik ben heel ernstig nu - wil in stand houden zoals we die nu kennen, moet je een vrije en op vele ogenblikken vijandige pers hebben. En zonder vrije pers, ben ik bang dat we zo veel van onze individuele vrijheden zouden kwijtspelen in de loop van de tijd. Dat is hoe dictators van start gaan."

"Ze beginnen met het onderdrukken van de vrije pers. Met andere woorden, een versterking van hun macht. Als je naar de geschiedenis kijkt, het eerste wat dictators doen, is de pers sluiten. En ik zeg niet dat president Trump probeert om een dictator te zijn. Ik zeg enkel dat we lessen moeten trekken uit de geschiedenis", zo zei McCain.