Norma McCorvey, geboren in Louisiana, opgegroeid in Texas, was arm, niet getrouwd en verslaafd toen ze in 1969 voor de derde keer zwanger werd. Ze spande een rechtszaak aan tegen de abortuswet in Texas. Die stelde dat abortus ongrondwettelijk was, tenzij het leven van de moeder in gevaar was. Ook in de rest van Amerika golden toen gelijkaardige wetten.

Haar eis werd verworpen en ze beviel in 1970 van een kind dat ze opgaf voor adoptie. McCorvey ging tegen de uitspraak in beroep en de zaak kwam tot voor het Amerikaanse Hooggerechtshof, het hoogste gerechtshof van het land dat moet oordelen over grondwettelijke zaken.

"Roe versus Wade" werd een van de zogenoemde landmark cases in de Amerikaanse geschiedenis. Het Hooggerechtshof oordeelde in 1973 dat het grondwettelijke recht van een vrouw op privacy en op vrije keuze in persoonlijke zaken ook het recht op abortus inhield. Abortus werd dus legaal in de hele VS.