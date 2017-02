De Zweedse krant Aftonbladet heeft voor de Amerikaanse president eenmalig een artikel in het Engels geschreven om hem bij te praten over de gebeurtenissen in Zweden. "Meneer de president, dit is wat er vrijdagavond in Zweden is gebeurd."

Aftonbladet heeft het onder meer over een man die zichzelf in brand heeft gestoken, wegafsluitingen en technische problemen bij een muziekfestival. De stemproblemen van zanger Over Thörnquist krijgen ook een vermelding. De krant wijst Trump ook op berichten over een eland die zich heeft vergrepen aan een houten elandbeeld in iemands tuin.