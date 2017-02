Na de persconferentie zullen beide mannen samen dineren. Aan de collega's van de RTBF heeft premier Michel al gezegd waarover hij zal praten met vicepresident Pence.

Volgens Michel zal hij eerst het belang benadrukken van de vriendschap tussen beide landen, en vervolgens een aantal thema's aansnijden die in Europa ongerustheid veroorzaken.

Hij zal een aantal vragen stellen in verband met de verklaringen en beslissingen van president Donald Trump op drie gebieden.

1. Michel zal aan Pence bevestigen dat Europa en de VS de problemen alleen samen kunnen oplossen. Volgens Michel heeft Trump een aantal posities ingenomen die tegen het multilateralisme ingaan, bijvoorbeeld op het gebied van de financiering van de Verenigde Naties en de NAVO.

2. Op het economische vlak, stelt het isolationisme problemen voor de wereldwijde economische groei, en de Europeanen hebben behoefte aan duidelijkheid, aldus Michel.

3. We hebben een sterke traditie van het delen van dezelfde waarden, maar Michel zal aan Pence zeggen dat hij problemen vaststelt in de VS op het vlak van de democratie, de rechtstaat, de persvrijheid en de vrijheid van erediensten. Hij zegt dat hij ongerust is over de aanvallen van de president tegen de islamieten.

Vervolgens zal Michel nog aankaarten dat hij, op het vlak van de internationale politiek en meer bepaald het Midden-Oosten, ongerust is over het feit dat president Trump spreekt over de verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem, of over een eenstaatoplossing. "In dit dossier speelt men niet met lucifers", zo zei Michel.

Michel zei nog dat de waarheid zal zeggen in het gesprek, en dat hij niet bang zal zijn te zeggen wat hij denkt.