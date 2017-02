Kritiek op de pers vormde de hoofdmoot van zijn toespraak, de rest bestond uit een opsomming van de manieren waarop Trump al zijn campagnebeloftes aan het inlossen was. Over buitenlandse handel, over de muur op de grens met Mexico, over het herstellen van de steden, over het bestrijden van terrorisme.

Trump kwam ook terug op het fel omstreden inreisverbod dat hij wilde instellen voor de inwoners van zeven moslimlanden, maar dat werd opgeschort door de rechterlijke macht. "Het is nodig om terroristen tegen te houden", luidde het, hij herhaalde binnen enkele dagen met een nieuw plan te zullen komen.

In een opmerkelijke passage over het gevaar van moslimterrorisme had hij het over terrorisme in landen die veel vluchtelingen opgenomen hebben, zoals Duitsland. Ook sprak hij over "wat er gisteravond gebeurde in Zweden". Hij leek dus naar een aanslag te verwijzen, het bleek te gaan over een item op Fox News over de criminaliteitscijfers in Zweden sinds de vluchtelingencrisis.