De Iraakse premier Haider Al-Abadi kondigde vanmorgen aan dat een nieuwe fase is begonnen in de strijd om Mosul. De luchtmacht heeft gisteren duizenden pamfletten gedropt boven het westen van de stad om te waarschuwen dat het offensief eraan komt dat de bevolking moet bevrijden van IS.

Honderden militaire voertuigen hebben door de woestijn koers gezet naar de stad, ze krijgen versterking van luchttroepen. In de eerste uren van de operatie hebben militairen al twee steden ten zuiden van Mosul, niet ver van de luchthaven, kunnen innemen, zegt een bron bij het Iraakse leger.

Mosul, in het noorden van Irak, viel in 2014 in handen van terreurgroep IS. In het najaar van vorig jaar begon een groots tegenoffensief. Een coalitie van het Iraakse leger, Koerdische en westerse strijdkrachten slaagde er na enkele maanden in om het oosten van te stad te heroveren.

Het westen van Mosul bestaat voor een groot deel uit smalle, kronkelende straten, geen sinecure voor een militaire operatie. Het is ook dichter bevolkt dan het oosten. "Mosul is een harde strijd voor eender welk leger ter wereld", zegt luitenant-generaal Stephen Townsend, de bevelhebber van de door Amerikanen geleide coalitie.

In het westen van de stad zitten vermoedelijk nog 650.000 burgers vast. Hen bevrijden kan een werk van lange adem worden.