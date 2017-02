Macron had rechts Frankrijk tegen zich in het harnas gejaagd door het Franse koloniale optreden in Algerije barbaars en een misdaad tegen de mensheid te noemen. Het protest in Toulon kwam dan ook vooral van zogenoemde "pieds noirs", Fransen met een koloniaal verleden.

Daarna joeg Macron links in de gordijnen door rechts opnieuw voor zich te willen winnen met uitlatingen tegen het homohuwelijk - een bewijs temeer dat schipperen tussen rechts en links het centrum zeeziek kan maken. Macron probeerde zijn schip weer in volle zee te krijgen door in de havenstad Toulon een uitspraak van generaal De Gaulle te plagiëren: "Je vous ai compris", zei hij, "Ik heb jullie begrepen".

Van de weeromstuit daalde Macrons populariteit deze week naar 18,5 procent, net evenveel als Fillon. Beiden zitten daarmee ruim zeven procent achter dé favoriete voor winst in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen, in april: Marine Le Pen van het extreemrechtse Front National (FN).

"Fatsoenlijk" Frankrijk wil dat in de tweede ronde een kandidaat opkomt die Le Pen uit het Elysée houdt: Le Pen is namelijk geen voorstandster van de Europese Unie (EU) en de NAVO. Bovendien wil zij goede betrekkingen met het Rusland van Vladimir Poetin. Dat wil Fillon echter ook, vandaar dat het voor de gestelde lichamen beter zou uitkomen mocht het Elysée naar Macron gaan en komt het schandaal rond Fillon voor hen niet echt ongelegen.

Macron is vurig pro-Europees, gelooft ondanks zijn PS-verleden heilig in de neoliberale recepten voor de economie en is Poetinofoob. Macron is tot dusver ook de enige van de presidentskandidaten die zegt al hinder te hebben ondervonden van de fameuze Russische hackingpraktijken.